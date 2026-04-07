Слишкович рассказал, что ему нравится в "Спартаке" Карседо

"Все их матчи, что я смотрел, - Карседо играет под соперника. Мне это очень нравится, интересно смотреть.А раньше у "Спартака" была нормальная, но тактически очень простая игра. Дай мяч Барко, потом на фланг, там Маркиньос, потом левый край, или правый крайний за спиной. Передачи на фланг и в штрафную", - сказал Слишкович Metaratings.
Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 7 матчей, одержали 5 побед и потерпели 2 поражения. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 23-х матчах.