Лукин рассказал, какой результат ЦСКА по итогам сезона 2025/26 его устроит

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин поделился ожиданиями от выступления команды в оставшихся матчах текущего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
В 23 туре армейцы обыграли "Акрон" со счётом 2:1. По словам Лукина, как только у ЦСКА настала серия поражений, многие стали писать, что команда не попадёт даже в топ-10.

"Я буду доволен, если мы будем побеждать в каждом матче. Посмотрим, где окажемся.

После первой части от нас ожидали первого места и "вешали" медали. Потом мы проиграли пару матчей, и все писали, что клуб не окажется даже в десятке.

Будем отталкиваться от следующего матча, сейчас важно выиграть в Кубке", — передаёт слова Лукина "Матч ТВ".

После 23 туров ЦСКА с 42 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Сегодня, 7 апреля, команда сыграет в гостях с "Крыльями Советов" в рамках 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Встреча стартует в 18:00 мск.

