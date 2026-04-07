Лукин рассказал, какой результат ЦСКА по итогам сезона 2025/26 его устроит

"Я буду доволен, если мы будем побеждать в каждом матче. Посмотрим, где окажемся.
После первой части от нас ожидали первого места и "вешали" медали. Потом мы проиграли пару матчей, и все писали, что клуб не окажется даже в десятке.
Будем отталкиваться от следующего матча, сейчас важно выиграть в Кубке", — передаёт слова Лукина "Матч ТВ".
После 23 туров ЦСКА с 42 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Сегодня, 7 апреля, команда сыграет в гостях с "Крыльями Советов" в рамках 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Встреча стартует в 18:00 мск.