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Агент Джорджевича: "Сочи" еще не связывался насчет продления контракта Луки

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Агент черногорского футболиста Луки Джорджевича Игорь Глушевич высказался по поводу будущего игрока в "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
- Никто из "Сочи" еще не связывался со мной насчет продления контракта Луки. Пока об этом говорить рано. Думаю, в мае мы с Джорджевичем примем решение, оставаться игроку в "Сочи" и России или нет, - приводит комментарий агента Sport24.

28-летний черногорец Лука Джорджевич, играющий на позиции центрального нападающего, пополнил состав "Сочи" в сентябре 2022 года, подписав контракт на год. С того момента игрок провел за южан 9 встреч – 5 в РПЛ и 4 в Кубке России. На счету центрфорварда ноль забитых мячей. В активе Луки 387 игровых минут. Всего в России сыграл в 86 встречах, в которых забил 17 голов и отдал 10 успешных пасов. Вчера в контрольном поединке против Акрона (3:1) Джорджевич оформил дубль.


Джорджевич Сочи
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