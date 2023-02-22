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Metaratings: "Крылья Советов" хотят выкупить Шитова из "Спартака"

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Самарские "Крылья Советов" рассматривают вариант с выкупом нападающего Владислава Шитова у московского "Спартака".
ФК "Спартак"
Поволжский клуб арендовал 19-летнего форварда у красно-белых в феврале. По сведениям источника, руководство "Крыльев" заинтересовано в полноценном трансфере талантливого футболиста.

Владислав Шитов – воспитанник "Локомотива". Он принял участие всего в двух встречах чемпионата России за "Спартак" и пока не отметился голом или результативной передачей. Его рыночная стоимость, по оценкам аналитического портала Transfermarkt, достигает 700 тыс евро. "Крылья Советов" занимают 11-е место в таблице РПЛ, находясь в семи очках от зоны стыковых матчей.

Источник: Metaratings


Крылья Советов Спартак Шитов
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