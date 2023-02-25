- У Артема было два явных голевых момента - удар головой в штангу и левой ногой, когда мяч прошел мимо ворот. Согласен с характеристикой "выдал яркую игру", но это не для табло. От центрфорварда ждут голов, решения исхода матча. Современный образец центрфорварда - Холанд, до которого почти не доходит мяч, но человек забил уже 32 мяча. Забей Артем один мяч, и уже ничья, и расклад перед ответным матчем несколько иной. Дзюба доказал, что зимой он хорошо поработал индивидуально, он в форме, но задача нападающего - голы, со всем остальным справятся другие, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".
Первый матч 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Локомотив" - "Спартак" завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе "железнодорожников" дебютировал 34-летний нападающий Артем Дзюба, который подписал с красно-зелеными контракт до конца текущего сезона в феврале 2023 года, большую часть зимы футболист тренировался без клуба. Дзюба вышел на поле в основном составе и провел весь матч, не отметившись результативными действиями. Форвард имел два голевых момента, но не реализовал ни один из них, в одном случае пробив головой в штангу, а в другом промахнувшись мимо почти не прикрытых вратарем ворот. Тем не менее, голосованием болельщиков в социальных сетях Дзюба был выбран лучшим игроком матча.
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Шалимов: Дзюба "выдал яркую игру", но это не для табло. Задача нападающего - голы
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал игру нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в матче Кубка России против "Спартака" (0:1).
Фото: ФК "Локомотив"