"То, что у Миладиновича заканчивается контракт этим летом - неправда. Клуб продлил соглашение с футболистом еще прошлым летом. У Ивана контракт с "Сочи" будет действовать еще 1,5 года. С лета этого года его можно будет уже заявлять как игрока с российским паспортом. Ему нравится в России, и все его мысли в данный момент - помочь "Сочи" подняться как можно выше в турнирной таблице РПЛ", - цитирует Синькова "Sport24".
Иван Миладинович перебрался в "Сочи" в 2018 году из сербского клуба "Раднички". В январе 2020 года игрок заявлял о желании получить российское гражданство и иметь право выступать за сборную России. Однако в случае принятия гражданства, выступать за сборную он сможет не раньше 2023 года, при условии постоянного проживания на территории России не менее 5 лет. В этом сезоне на счету 28-летнего защитника 7 матчей за сочинскую команду, в которых он не отметился результативными действиями.
Агент Миладиновича: с лета его можно будет уже заявлять как игрока с российским паспортом. Ивану нравится в России
Агент сербского защитника "Сочи" Ивана Миладиновича Антон Синьков рассказал о планах своего клиента остаться в России.
Фото: ФК "Сочи"