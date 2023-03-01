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Корниленко: Коваленко — игрок основы "Крыльев Советов". Было важно, чтобы этот сезон он полностью провел у нас

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался по поводу ситуации с российским полузащитником команды Александром Коваленко.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Коваленко — игрок основного состава нашей команды, он полностью адаптирован к требованиям главного тренера. Поэтому для нас было важно, чтобы этот сезон он полностью провел у нас, - приводит комментарий Корниленко Metaratings.ru.

19-летний центральный хавбек из России Александр Коваленко пополнил состав "Крыльев Советов" зимой 2022 года, перебравшись из "Чертаново". С того момента россиянин провел за самарский коллектив 29 поединков в рамках РПЛ, в которых сумел отметиться 1 точным попаданием и 2 результативными передачами. Всего за самарцев у Александра 2 гола в 33 встречах. В текущем сезоне Коваленко сыграл в 23 матчах за волжан и набрал 2+3 по системе гол плюс пас. Этим летом "Крылья Советов" и "Сочи" договорились о переходе игрока в стан барсов через год. Этот сезон Коваленко доигрывает в Крыльях Советов. Сообщалось, что в услугах воспитанника школы "Чертаново" заинтересован "Зенит".


Крылья Советов Корниленко Сочи Коваленко
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