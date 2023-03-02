В настоящее время бывший игрок национальной сборной России занимает должность тренера?консультанта в ногинском "Знамени".
– У тех, кто играл на высоком уровне, отдельные договоренности. Остальные получают по?разному. Если команда "под задачу", как в Саратове или Белгороде, средние зарплаты – от 50 до 100 тысяч. В таких клубах, как "Знамя", – от 25 до 50 тысяч. Многих эти цифры способны вогнать в ступор и заставить задуматься об уровне Второй Лиги.
Честно говоря, тоже был удивлен. Иной раз спрашивал у ребят после поражений: "Уверены, что стоит тратить жизнь на ежедневные тренировки? Можно выучиться на кого?то, пока молодые, и зарабатывать гораздо больше". Жалко парней, но таков сегодня, видимо, уровень и низших лиг, и всей нашей жизни, – приводит слова Шишкина "Матч ТВ".
Помимо "Спартака" и "Локомотива", Роман Шишкин в бытность футболистом играл в московском "Торпедо" и "Краснодаре". Последней командой 36-летнего футболиста было "Знамя", за которое он выступал с 2020 по 2022 годы. В ногинском клубе Шишкин начал свою тренерскую карьеру в качестве консультанта. Подмосковный коллектив играет в ФНЛ-2.
Шишкин – о зарплатах во Второй Лиге: если команда "под задачу", средние зарплаты – от 50 до 100 тысяч
Экс-защитник "Локомотива" и "Спартака" Роман Шишкин раскрыл, сколько получают футболисты в клубах Второй Лиги.
Фото: ФК "Спартак"