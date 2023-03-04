- Было ли желание забить команде Карпина? Всегда оно есть. "Ростов" вспоминаю с улыбкой, тут мой первый трофей, номер в гостинице. Огорчить Георгиевича всегда дело обязательное, - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Сегодня форвард "Локомотива" Артем Дзюба своим хет-триком помог столичному коллективу разгромить "Ростов" Валерия Карпина. Это 1-ые голы россиянина после возвращения в РПЛ. В текущем сезоне Артем отличился уже 4-й раз. Ранее Дзюба отметился 1 голом за "Адану Демирспор". Теперь на счету воспитанника "Спартака" уже 151 гол в рамках российского первенства.
Отметим, что в 2019 году лучший бомбардир в истории РПЛ уже забил в ворота ростовчан, возглавляемых Карпиным, три гола за "Зенит". Тогда встреча закончилась разгромной победой петербуржцев со сетом 6:1. Также форвард, защищая цвета "Арсенала" из Тулы, оформлял дубль в ворота южан в сезоне 2017/ 2018.
Дзюба: хотел ли забить команде Карпина? Огорчить Георгиевича - всегда дело обязательное
Российский форвард "Локомотива" Артем Дзюба высказался по поводу своего хет-трика в матче против "Ростова" (3:0).
Фото: ФК "Локомотив"