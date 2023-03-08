- На данный момент мы не ищем футболистов. Посмотрим, как летом будут обстоять дела. Скажем так, Гаэля Ондуа оставили в шорт-листе. Летом будем комплектовать команду, и если нам нужна будет данная позиция, как вариант, мы рассмотрим камерунского игрока.
Напомним, камерунский полузащитник немецкого "Ганновера" Гаэль Ондуа также имеет российский паспорт. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист провел несколько матчей в бутсах с изображением флага Российской Федерации. Ондуа, контракт которого с "Ганновером" истекает в июне 2023 года, намекнул, что его пытаются "выжить" из немецкой команды по политическим причинам.
Источник: Sport24
Спортдиректор "Оренбурга": полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа находится в нашем шорт-листе
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа находится в шорт-листе уральской команды.
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