- Эта ситуация абсолютно стандартная. Мы всегда говорили, что хорошие и плохие оценки влияют на назначение, их количество. У Виталия одна неисправленная ошибка, также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена VAR. Две ключевые ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка.
Напомним, в 18-м туре Российской Премьер-Лиги судейская бригада Виталия Мешкова обслуживала матч между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом". Встреча завершилась вничью 2:2 и была сопровождена большим судейским скандалом: в самой концовке матча Виталий Мешков дал ранний свисток во время атаки "Спартака". После остановки игры мяч после удара нападающего красно-белых Александра Соболева оказался в воротах "Урала". Гол не был засчитан, так как был забит после свистка. Из-за этого момента "Спартак" не смог дома обыграть "Урал" и сократить отставание от санкт-петербургского "Зенита" в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Каманцев: у Мешкова две ошибки в матче "Спартак" - "Урал", поэтому он не будет работать в 19-м туре РПЛ
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил, почему арбитр Виталий Мешков не получил назначение на матч 19-го тура РПЛ.
"Чемпионат"