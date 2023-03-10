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Гаджиев: никто не ожидал, что Дзюба так ворвется в РПЛ

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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мыслями по поводу игры форварда "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК " Локомотив"
- Как мне кажется, никто не ожидал, что Артем Дзюба так ворвется в РПЛ. У него за всю карьеру подобных серий было не так уж много. Нельзя говорить, что это случайность, потому что Артем — хороший форвард. Также не стоит думать, что это закономерность, - приводит мнение Гаджиева "Чемпионат".

Российский центрфорвард Артем Дзюба, начинавший текущий сезон в турецкой "Адане Демирспор", в это зимнее межсезонье снова вернулся в РПЛ, подписав соглашение с "Локомотивом" из Москвы. Свои дебютные поединки за столичный коллектив россиянин провел против родного клуба "Спартака" (0:1, 2:4) в рамках кубкового противостояния. В этих встречах лучший бомбардир в истории российского первенства отметился рядом голевых моментов, которые ему не удалось реализовать. Свои первые голы за команду Михаила Галактионова форвард забил в ворота "Ростова" (3:1), возглавляемого бывшим наставником Артема Валерием Карпиным. Игрок сумел отметиться хет-триком.С 2015 года Дзюба защищал "Зенита". Нападающий провел за петербуржцев 249 поединков, в которых ему удалось 108 раз поразить ворота соперников, а также оформить 70 результативных пасов.


Гаджиев Дзюба Локомотив Тбилиси
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