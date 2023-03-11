- Смородская – это Мостовой в юбке. Какие завихрени у них в мозгах, то и на языке. Она постоянно лепит невпопад. Женщина – огонь, вернее, спиртовая горелка. Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство.
Напомним, конфликт между двумя женщинами начался после высказываний Ольги Смородской в одном из YouTube-шоу. Бывший президент "Локомотива" назвала супругу экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарему Салихову "эскортницей", чья единственная работа з "рожать детей". Салихова ответила Смородской, назвав ее "поплывшей бабкой".
Источник: Metaratings
Салихова: Смородская - Мостовой в юбке, лепит невпопад. В суде она ответит за брехунство
Зарема Салихова пообещала разобраться с Ольгой Смородской в суде за то, что бывший президент "Локомотива" назвала ее "эскортницей".
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