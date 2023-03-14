"Цели в Кубке России? Выиграть все матчи. Сначала первую игру против "Спартака", потом вторую. А потом еще и еще. Каких-то конкретных целей нет, их никто не озвучивал. Мы стараемся отдать все силы и добиваться максимального результата", - цитирует Бевеева "СЭ".
В рамках двухматчевого полуфинального противостояния Пути РПЛ Кубка России встретятся московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал". Первый матч пройдет сегодня, 14 марта, на столичной "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени, ответная игра состоится в Екатеринбурге в первых числах апреля. Победитель этой пары выйдет в финал верхней сетки плей-офф, проигравший отправится в сетку Пути регионов.
Защитник "Урала" Бевеев - о задачах в Кубке России: сначала выиграть первую игру против "Спартака", потом вторую
Защитник "Урала" Мингиян Бевеев рассказал, какие цели стоят перед уральской командой в преддверии полуфинала Кубка России против московского "Спартака".
Фото: ФК "Урал"