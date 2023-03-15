- Я всегда говорил, что такие футболисты, как Промес, Малком и Клаудиньо - украшение РПЛ. Это игроки очень хорошего уровня. Не зря Малком и Промес сейчас лидируют в списке бомбардиров. Чем больше у нас таких легионеров, тем лучше для нашего футбола. Это пример для молодых. При этом легендами "Спартака" я могу назвать Романцева, Аленичева, Дасаева, Титова и так далее. Ну а Промес - да, сильный игрок, но пока не легенда. Он только на пути к этому званию, - передает слова Газзаева Sport24.
31-летний голландский атакующий полузащитник Квинси Промес выступал за московский "Спартак" в период с августа 2014 года по август 2018 года и с февраля 2021 года по настоящее время. За это время футболист провел за красно-белых 205 матчей во всех турнирах, забил 102 гола и выполнил 50 результативных передач. В рейтинге бомбардиров "Спартака" в российской истории Промес занимает второе место, уступая только экс-полузащитнику Егору Титову, на счету которого 105 забитых мячей в красно-белой футболке.
В текущем сезоне на счету голландца 21 забитый гол и 9 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах за клуб.
Газзаев: Промес - не легенда "Спартака", он только на пути к этому званию. Легенды - Романцев, Титов, Аленичев...
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос о том, считает ли он легендой "Спартака" атакующего хавбека Квинси Промеса.
Фото: "Спорт-Экспресс"