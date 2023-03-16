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Комличенко – о сборной России: могут как вызвать, так и нет. Я с Карпиным на эту тему не общался

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Российский футболист "Ростова" Николай Комличенко поделился своими соображениями по поводу попадания в расширенную заявку сборной России на мартовский сбор.
Фото: Матч ТВ
- Если бы мог выбрать соперника для национальной сборной, с кем бы хотел сыграть? Как говорит (Валерий) Георгиевич (Карпин): «Сначала надо попасть в список сборной, а потом уже про соперников говорить. Нет уверенности, что оставят? Нет, могут как вызвать, так и нет. Я с Георгиевичем на эту тему не общался, - приводит комментарий Комличенко "Матч ТВ".

Российский центрфорвард Николай Комличенко пополнил состав "Ростова" летом 2021 года на правах аренды. Летом следующего года дончане выкупили права на игрока. За южный коллектив россиянин провел 53 встречи, в которых сумел отметиться 18 точными попаданиями и 15 голевыми пасами. Этот сезон складывается для Комличенко очень удачно. Воспитаннику академии "Краснодара" удалось 10 раз поразить ворота соперников, а также оформить 12 ассистов в 24 поединках за команду Валерия Карпина. Для того, что отметиться голевым действием Комличенко требуется примерно 184 игровые минуты. Также на счету ростовчанина 1 забитый мяч в 5 играх за сборную России. В июне игроку исполнится 28 лет.


Комличенко Ростов Карпин Сборная России
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