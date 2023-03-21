- Пиняев по игре — уже лидер "Локомотива". Такого второго нет. В матче с "Краснодаром" он сделал замечательный проход и скрутил позвоночник защитнику. Тот не знал, что делать. Пиняев — способный парень. Он напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру. Как и Аршавин в свое время, - приводит мнение Орлова Sport24.
"Локомотив" выкупил у "Крыльев Советов" воспитанника школы "Чертаново" Сергея Пиняева зимой 2023 года. Футболист сразу же стал безоговорочным игроком стартового состава и провел за коллектив из Москвы 6 игр, в которых сумел забить 1 гол, поразив ворота "Ахмата" (1:0) из Грозного. Сезона Сергей начинал в "Крыльях Советов". За волжский коллектив Пиняев набрал 4+3 по системе гол плюс пас в 15 встречах во всех турнирах. В данный момент 18-летний нападающий находится в расположении сборной России, где готовится к контрольным поединкам с Ираном и Ираком. Андрей Аршавин известен по выступлениям за "Зенит" и лондонский "Арсенал". Сам экс-футболист ранее в интервью заявлял, что не видит в манере игры Пиняева сходства с собой.
Орлов: Пиняев напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру
Российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями по поводу игры футболиста "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"