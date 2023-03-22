– У "Химок" нет какой-то большой проблемы в нынешнем сезоне. Мы работаем, стараемся. В матче с "Ростовом" (0:1) получили красную карточку, просто нам не повезло. Я уверен точно, что "Химки" останутся в РПЛ, мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдет! – цитирует Гбане "РБ Спорт".
Команда Спартака Гогниева располагается в зоне прямого вылета на предпоследнем, 15-м месте в таблице чемпионата России. На счету "Химок" тринадцать очков за десять туров до финиша сезона. Отставание от спасительной 12-й позиции составляет семь баллов.
В предыдущей встрече подмосковный клуб потерпел минимальное поражение от "Ростова" со счетом 0:1. Единственный мяч в ворота химчан был забит с пенальти, а большую часть игры подопечные Гогниева провели в меньшинстве. Победа позволила дончанам обойти "Спартак" и подняться на второе место в РПЛ.
Полузащитник "Химок" Гбане: уверен точно, мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдет!
Ивуарийский хавбек "Химок" Роман Мори Гбане пообещал, что подмосковная команда сохранит прописку в элитном дивизионе чемпионата России по итогам сезона.
Фото: ФК "Химки"