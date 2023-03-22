- Благодарен тренерскому штабу за то, что доверили мне место в основе в последних матчах. Надеюсь, доказал на тренировках, во время сборов и между матчами РПЛ, что соответствую уровню стартового состава на данный момент. Я же прекрасно понимаю, что у нас сильная конкуренция в "Зените". Я стараюсь в этих условиях хорошо проявлять себя на тренировках и доказывать, что достоин выходить на поле, - приводят комментарий Кругового "Известия".
Российский левый защитник Данил Круговой в этом сезоне провел за "Зенит" 20 встреч в различных соревнованиях, в которых ему удалось отметиться 1 ассистентским действием. Всего на счету воспитанника петербуржцев 718 игровых минут. В весенней части сезона в РПЛ игрок дважды появлялся в основе коллектива с берегов Невы. Круговой вышел с первых минут в матче против "Пари НН" (3:0), где заработал пенальти, и в игре против ЦСКА (0:1) Россиянин пополнил состав "Зенита" летом 2021 года. Всего Данил сыграл за свой родной клуб 80 поединков, в которых сумел дважды поразить ворота соперников, а также 9 раз ассистировать партнерам по команде. Контракт игрока с петербуржцами рассчитан до конца июня 2024 года. Сам футболист неоднократно заявлял о том, что хотел бы играть в Санкт-Петербурге. В мае Круговому исполнится 25 лет.
Круговой: надеюсь, доказал на тренировках, во время сборов и между матчами РПЛ, что соответствую уровню основы "Зенита"
Российский футболист "Зенита" Данил Круговой высказался по поводу своего игрового времени.
Фото: ФК "Зенит"