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Митрюшкин - о Сафонове: не успел почувствовать

Голкипер сборной России Антон Митрюшкин высказался об уровне игры Матвея Сафонова.
Фото: GETTY IMAGES
"Отличного уровня вратарь. Как и все здесь. Не успел почувствовать (смеется). Отличный парень, в тренировочном процессе тоже супер", - приводит слова Митрюшкина "Матч ТВ".

В минувшем сезоне Матвей Сафонов провел за "ПСЖ" во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 голов и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 20 миллионов евро, что делает Сафонова самым дорогим российским голкипером на данный момент.

По итогам сезона-2024/2025 россиянин стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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