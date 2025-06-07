"Если верить слухам, то есть варианты с "Локомотивом" и "Спартаком". Думаю, что Комличенко лучше перейти в "Локомотив". Там он будет играть в стартовом составе, а вот в "Спартаке" сядет на скамейку. Потому что там есть дорогостоящие легионеры Угальде и Гарсия, он просто не сможет вытеснить их из состава", - приводит слова Гладилина "РБ Спорт".
В минувшем сезоне Николай Комличенко провел за "Ростов" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 3,5 миллионов евро, контракт нападающего с южанами истекает следующим летом.
Ранее Николай Комличенко сообщил, что в летнее трансферное окно покинет "Ростов". Сообщалось, что в услугах нападающего заинтересованы московский "Локомотив" и "Спартак". Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер красно-белых Деян Станкович в телефонном разговоре уговаривал Комличенко перейти в "Спартак".
Гладилин: Комличенко лучше перейти в "Локомотив" - там он будет играть, а в "Спартаке" сядет на скамейку
Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин порассуждал о будущем нападающего "Ростова" Николая Комличенко.
Фото: ФК "Ростов"