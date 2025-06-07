"Много хороших игроков. Хочу отметить Комличенко. Игра здорово выстроена особенно на флангах, выход из обороны в атаку прекрасно поставлен. Сыграть вничью с Россией — повод для гордости", - цитирует Шелля "Чемпионат".
Сегодня, 6 июня, сборная России в "Лужниках" сыграла вничью с национальной командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 1:1. Команда Валерия Карпина открыла счет в первом тайме благодаря автоголу Семи Аджайи, однако гости смогли сравнять счет - на 71-й минуте встречи Матвей Сафонов отдал передачу, которую перехватил Толуваласе Арокодаре - нападающий нигерийцев отправил мяч в сетку и установил итоговый счет на табло.
Тренер сборной Нигерии: сыграть вничью с Россией — повод для гордости
Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль прокомментировал результат товарищеского матча с Россией (1:1).
Фото: сборная России по футболу