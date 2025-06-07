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Защитник сборной России Вахания: после пропущенного гола поддержали Сафонова

Защитник сборной России Илья Вахания подвел итоги товарищеского матча с Нигерией (1:1).
Фото: сборная России по футболу
"Очень хорошая команда, с которой было тяжело играть. Интересная игра получилась. В защите у нас проблем особо не было, в атаке играли неплохо. По сравнению с прошлым соперниками, уровень сборной Нигерии, конечно, отличается. После пропущенного гола поддержали Сафонова, сказали, что со всеми бывает", - цитирует Ваханию "Матч ТВ".

Сегодня, 6 июня, сборная России в "Лужниках" сыграла вничью с национальной командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 1:1. Команда Валерия Карпина открыла счет в первом тайме благодаря автоголу Семи Аджайи, однако гости смогли сравнять счет - на 71-й минуте встречи Матвей Сафонов отдал передачу, которую перехватил Толуваласе Арокодаре - нападающий нигерийцев отправил мяч в сетку и установил итоговый счет на табло.

Напомним, что до этой встречи национальная команда России одержала восемь сухих побед кряду. В последний раз сборная России пропускала гол в 2023 году в товарищеском матче с Кенией, который завершился со счетом 2:2.

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