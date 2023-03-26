- Для меня это первая игра за сборную и первая победа. Всегда здорово начинать с победы, отличные впечатления. Ты чувствуешь атмосферу сборной, когда выходишь на поле и играет гимн страны.
20-летний Даниил Денисов сыграл за московский "Спартак" 30 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. В марте крайний правый защитник получил первый вызов во взрослую сборную России. Дебютным матчем для Денисова стала встреча с Ираком в Санкт-Петербурге, уроженцем которого он является. Защитник провел на поле все 90 минут, а его команда одержала победу 2:0.
Источник: "Матч ТВ"
Денисов - о дебюте за сборную России: всегда здорово начинать с победы. Чувствуешь атмосферу, когда слышишь гимн страны
Защитник сборной России Даниил Денисов поделился эмоциями от дебюта за национальную команду в матче с Ираком.
ФК "Спартак"