Причиной нападок на 54-летнего специалиста послужили его слова о том, что он не держится за свой пост и "не умрет" в случае увольнения из национальной команды.
– Разговоры об отсутствии стимула у сборной и главного тренера Карпина по причине отмены еврокубков и международных турниров – не более чем отговорки отдельных увесистых персонажей ввиду неспособности с честью достойно представлять страну.
Выдавливать из себя слова и лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя третья или четвертая в списке гражданств. Станет Россия первой и единственной для главного тренера – тогда для сборной команды России по футболу придут золотые времена, – цитирует Терюшкова "РБ Спорт".
Карпин родился в Эстонии и является обладателем паспортов трех разных стран. Помимо гражданства России, у него есть российское и испанское гражданства. В чемпионате Испании 54-летний специалист долгое время выступал в бытность профессиональным футболистом.
25 марта сборная России прервала трехматчевую безвыигрышную серию, нанеся поражение на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге команде Ирака со счетом 2:0. В первом тайме гости имели несколько хороших возможностей открыть счет после ошибок голкипера Сергея Песьякова, но россиянам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. После перерыва Антон Миранчук и Сергей Пиняев дважды огорчили иракскую дружину и принеся сборной России первую за полгода победу. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли Кыргызстан (2:1), после чего трижды сыграли вничью - с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).
Терюшков – о Карпине: выдавливать слова и лозунги ни к чему, если страна у тебя 3-я или 4-я в списке гражданств
Депутат Государственной думы РФ, экс-член наблюдательного совета ФК "Химки" Роман Терюшков прокомментировал резонансное заявление Валерия Карпина.
Фото: ФК "Химки"