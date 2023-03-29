- [...] Возможно, тебе будут задавать неприятные вопросы, но в сборной ты являешься тренером главной команды страны, а не какого-то отдельного клуба, и здесь нужно быть немножко осторожнее с заявлениями. Всё-таки надо уважать большую армию болельщиков национальной команды. Тем более у нас есть яркий пример предыдущего главного тренера сборной России Черчесова, который обжёгся на своих неосторожных заявлениях в прессе. Вы сами видели, чем всё это закончилось. Поэтому иногда лучше молчать, чем говорить, - приводит мнение Лахиялова "Евро-футбол".
Перед спаррингом с Ираком (2:0) наставник российской сборной Валерий Карпин был подвергнут обширной критике за свои слова о возможной отставке. Российский тренер заявил о том, что "не держится за свое место в сборной". С критическими заявлениями в адрес Карпина выступили министр спорта Олег Матыцин, различные чиновники и депутаты ГД РФ, а также не поддержали слова Валерия некоторые эксперты. После победного поединка с Ираком Карпин пояснил свои слова, заявив, что у него есть мотивация работать со сборной России. Наставника поддержал президент РФС Александр Дюков.
Карпин был назначен тренером российской сборной летом 2021 года. С того момента российская дружина провела под его руководством 12 игр, в которых одержала 7 побед и 1 раз проиграла. Контракт Валерия со сборной рассчитан до конца июня 2024 года. Также россиянин является наставником "Ростова", с которым после 20 туров находится на 2 месте, отставая от "Зенита" на 7 баллов. В 21 туре дончане сыграют с "Торпедо".Напомним, что предыдущим тренером России был Станислав Черчесов. После вылета с Евро-2021 он дал резонансную пресс-конференцию, а после чего был уволен.
Лахиялов – о словах Карпина: у нас есть пример Черчесова, который обжёгся на своих неосторожных заявлениях в прессе
Экс-игрок "Анжи" и "Крыльев Советов" Шамиль Лахиялов поделился своими соображениями по поводу слов наставника сборной России Валерия Карпина о возможной отставке.
Фото: РФС