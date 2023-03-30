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Михаил Игнатов: при Абаскале я смог добавить в единоборствах, прессинге

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Российский футболист "Спартака" Михаил Игнатов рассказал о своих улучшениях в игре.
Фото: James Williamson/Getty Images
- Если говорить об изменениях именно в работе, то, мне кажется, я смог добавить в единоборствах, прессинге. Плюс нравится, что в последнее время у атакующих игроков появилось больше пространства для маневра, больше свободы, - приводит комментарий Игнатова "РБ Спорт".

Российский атакующий хавбек Михаил Игнатов сыграл за "Спартак" 71 поединок, в них футболист сумел забить 5 голов и отметиться 8 ассистентскими действиями. В этом сезоне Михаил набрал 3+3 по системе гол плюс пас в 20 встречах, проведя за коллектив из Москвы 1214 минут на поле. В мае Игнатову исполнится 23 года.

"Спартак" после 20 туров занимает 3-ю строчку, отставая от "Ростова" на 1 балл. Испанец Гильермо Абаскаль был утвержден наставником "Спартака" летом 2022 года. На кубковый матч против "Локомотива" (1:0) специалист выпустил на поле 11 россиян. В 21 туре Спартак встретится с "Ахматом".


Игнатов Спартак
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