- Если нас в сборной много из одной клубной команды, нам проще адаптироваться. Но в сборной вообще был хороший коллектив, все друг с другом общались, с представителями других команд, - приводит слова Зиньковского "Матч ТВ".
Левый атакующий хавбек Антон Зиньковский сыграл за сборную России в спаррингах с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). В первой встрече cпартаковец вышел в основе дружины Валерия Карпина и провел на поле 87 минут, не отметившись результативными действиями. В домашнем поединке против иракской сборной Антон появился на поле, выйдя на замену во вторые 45 минут игры.
В этом сезоне Зиньковский, перебравшийся в Спартак летом 2022 года, провел 25 встреч, в которых смог забить 2 гола, а также оформил 3 голевых паса на своих партнеров по команде. В 21-м туре Зиньковский попробует увеличить свою личную статистику. В соперниках команды Гильермо Абаскаля - "Ахмат". Игра состоится в Москве на "Открытие Арене". Первый поединок между коллективами закончился со счетом 1:1.
Зиньковский – об атмосфере в сборной: хороший коллектив, все друг с другом общались
Российский футболист "Спартака" Антон Зиньковский поделился мнением по поводу атмосферы в национальной команде.
Фото: "Матч ТВ"