- Когда мы увидим достаточное количество клубов, готовых с точки зрения финансовых возможностей и инфраструктуры, а также спортивной составляющей, примем решение о расширении. Пока не видим достаточного количества таких клубов, чтобы увеличить число участников РПЛ, - приводит слова Дюкова "РБ Спорт".
В настоящее время в Российской премьер-лиге выступает 16 клубов, которые проводят розыгрыш первенства из 30 туров, такой формат высшего дивизиона отечественного футбола сохраняется с 1998 года. В чемпионатах России 1993, 1996 и 1997 годов участвовало по 18 команд, которые проводили 34 тура. Весной 2022 года поступали предложения о возможном расширении РПЛ до 18 клубов, которые в итоге не были приняты, весной 2023 года с аналогичным предложением выступили представители подмосковных "Химок".
Дюков: пока не видим достаточного количества готовых клубов для расширения РПЛ
Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к предложениям о расширении РПЛ до 18 команд.
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