- Я уже успел обойти всю Красную площадь. Понравился район рядом с ней, где много магазинов и ресторанов. Очень люблю там гулять. Также видел Большой театр и спускался в метро. Метро меня шокировало! В центре оно очень красивое и отлично сконструировано под землей, поразили расстояния и глубина метро. Я еще удивился, когда мне рассказали, что есть более глубокие станции. Москву трудно не полюбить, это очень красивый город, - передает слова Клотета РИА Новости.
28 марта официальный телеграм-канал московского "Торпедо" объявил о подписании контракта с новым главным тренером - 45-летним испанским специалистом Жозепом Клотетом, который ранее работал в итальянских клубах "Брешия" и СПАЛ, а также английских "Бирмингем Сити" и "Оксфорд Юнайтед". До этого с "автозаводцами" работал российский главный тренер Андрей Талалаев.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги черно-белые занимают последнее, 16 место с 10 набранными очками в 20 матчах. В рамках 21 тура РПЛ "Торпедо" сыграет на выезде с находящимся на второй строчке таблицы "Ростовом".
Главный тренер "Торпедо" Клотет: метро Москвы меня шокировало! Поразили расстояния и глубина
Испанский наставник московского "Торпедо" Жозеп Клотет рассказал о своих впечатлениях от столицы России.
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