По информации источника, руководство "Краснодара" готово продлить истекающий этим летом контракт с 34-летним российским вингером Алексеем Ионовым еще на один сезон. Сообщается, что президент краснодарского клуба Сергей Галицкий ценит личные качества и профессионализм игрока.
Алексей Ионов защищает цвета "Краснодара" с октября 2020 года. В этом сезоне экс-футболист сборной России отличился пятью голами и тремя ассистентскими действиями в 25 матчах.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Ионов продлит контракт с "Краснодаром" еще на один сезон. Галицкий ценит профессионализм футболиста
Руководство "Краснодара" может предложить полузащитнику Алексею Ионову продлить истекающее соглашение еще на один сезон.
Фото: сборная России