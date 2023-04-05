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Погребняк: был уверен в победе "Динамо" над "Акроном". Вылет москвичей из Кубка - это провал

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Экс-игрок "Динамо" Павел Погребняк поделился мнением по поводу вылета столичного клуба из Кубка России.
Фото: Матч ТВ
- Я был уверен в победе "Динамо" над "Акроном" на 90%. Нужно отдать должное тренеру "Акрона" Калешину. Я по молодости выступал под его руководством в составе "Томи" — уже тогда у него проскальзывали тренерские интеллектуальные мысли. Хочу поздравить его с очередной яркой победой в Кубке России! А для "Динамо" вылет из Кубка, конечно же, провал! – приводит мнение Погребняка "Чемпионат".

Для "Динамо" нынешний розыгрыш Кубка России сложился не очень удачно. Выйдя в Путь РПЛ, дружина Славиши Йокановича вылетела же в первом раунде турнира, проиграв "Крыльям Советов" (1:2, 1:1). Жеребьевка определила, что первым соперником московского коллектива в нижней сетке станет действующий чемпион России "Зенит". Но встреча, проходившая в Санкт-Петербурга, закончилась неожиданной победой "Динамо" (1:1, 4-5 пен.). В следующем раунде динамовцам предстояло сыграть с "Акроном", представляющим Первую лигу. Москвичи владели преимуществом и создавали моменты на протяжении всех 90 минут игры, но свисток рефери зафиксировал итоговые 0:0. Встреча перетекла в серию 11-метровых, где сильнее оказались тольяттинцы (1-4 пен.). Теперь Динамо предстоит сосредоточиться на выступлении в РПЛ, где по итогам 21 тура идет на 5 месте. Следующим соперником динамовцев станет "Спартак".


Кубок России Погребняк Динамо
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