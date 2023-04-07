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"Ростов" заинтересован в приобретении голкипера "Краснодара" Агкацева. Вратарь нравится Кафанову

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Голкипер Станислав Агкацев может сменить "Краснодар" на "Ростов".
Фото: ФК "Краснодар"
По сведениям СМИ, "Ростов" заинтересован в услугах 21-летнего голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева и хочет осуществить трансфер летом. Сообщается, что игрок импонирует тренеру вратарей Виталию Кафанову.

Станислав Агкацев – выпускник академии "Краснодара". За свою родную команду россиянин провел 13 встреч, в которых сумел 4 раза оставить свои ворота без забитых мячей, пропусти при этом 20 голов. В этом сезоне Станислав является сменщиком другого выпускника академии "быков" Матвея Сафонова. Агкацев, чей контракт с "Краснодаром" заканчивается в конце июня 2025 года, провел в текущем сезоне 5 поединков (6 пропущенных и 2 "сухаря")

Источник: "Чемпионат"


Краснодар Агкацев Ростов
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