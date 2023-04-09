- Да! Я реально скучаю по Лиге Европы и Лиге чемпионов. С нетерпением жду возможности сыграть в еврокубках, думаю, как и все ребята. Посмотрим, что произойдет дальше, - приводит комментарий Рамиреса "Матч ТВ".
Левый защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес, перебравшийся в Краснодар зимой 2017 года, провел в еврокубках 37 поединков (13 в ЛЧ и 26 в Лиге Европы). За этот отрезок футболист, имеющий российский паспорт, забил 1 гол и оформил 2 голевые передачи на своих партнеров. Также на счету защитника 9 желтых и 1 красная карточка. Клубы РПЛ отбывают дисквалификацию УЕФА и пропускают текущие розыгрыши еврокубков. В текущем российском футбольном сезоне Рамирес провел за "Краснодар" 27 встреч. В них игрок сумел забить 2 гола и отдать 4 ассиста.
Защитник "Краснодара" Рамирес: скучаю по еврокубкам. С нетерпением жду возможности сыграть в них
Футболист "Краснодара" Кристиан Рамирес поделился мыслями по поводу отсутствия еврокубковых матчей у клуба.
Фото: ФК "Краснодар"