Сегодня "Зенит" в гостях переиграл "Локомоти"в благодаря голам Вендела и Кассьерры. Экс-игрок петербуржцев Артем Дзюба сегодня вышел против своей бывшей команды с первых минут. Форварду не удалось отметиться голевыми действиями. После матча наставник "Зенита" Сергей Семак хотел пожать руку Дзюбе, но Артем отказался это делать.
Артем Дзюба перебрался в "Локомотив" в феврале 2023 года. Матч с "Зенито"м стал пятым для Артем в футболке москвичей в рамках РПЛ. На счету форварда 6 голов и 1 ассист. Ранее различные СМИ сообщали о том, что у Дзюбы и Семака не самые простые отношения. Россиянин покинул "Зенит" весной 2022 года.
Артем Дзюба отказался пожимать руку Сергею Семаку
Российский футболист "Локомотива" Артем Дзюба не пожал руку Сергею Семаку после матча с "Зенитом" (1:2).
Фото: Sport24