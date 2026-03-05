Матчи Скрыть

Игроки "Краснодара" разгромили раздевалку на стадионе ЦСКА (видео)

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов показал состояние раздевалки "Краснодара" после матча Кубка России с "армейцами".

На видео показана гостевая раздевалка после окончания матча "Краснодара" и ЦСКА. Игроки "быков" разбросали на полу тряпки и пустые бутылки, а также проломили одну из дверей на "ВЭБ Арене".

Вчера, 4 марта, состоялся первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром". Московский клуб одержал победу со счетом 3:1. Голом за "быков" отличился правый вингер Мозес Кобнан. В составе "армейцев" мячи забили нападающий Кирилл Глебов, а также полузащитники Данил Круговой и Матеус Алвес.

