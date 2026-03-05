Матчи Скрыть

Игрок "Краснодара": уверен, мы всё ещё можем пройти ЦСКА в Кубке России

Футболист "Краснодара" Мозес Кобнан высказался о поражении от ЦСКА в матче Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
Игрок выразил уверенность в том, что "Краснодар" может пройти в финал Пути РПЛ Кубка России.

"Мы упустили преимущество, такое бывает, это футбол. Мы пересмотрим наши планы на второй матч и обязательно вернёмся сильнее.

Я уверен, что мы всё ещё можем пройти ЦСКА в Кубке, не всё потеряно.
У нас отличная команда", - сказал Кобнан Legalbet.

Вчера, 4 марта, состоялся матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и ЦСКА. Подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение со счетом 1:3.

Ответная встреча состоится 17 марта на "Ozon Арене" в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

