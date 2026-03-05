Бубнов - о Смородской: по каждому случаю вякает

"Реакция Смородской… Ещё одного знатока футбола! Она уже и так наворотила в "Локомотиве" и здесь по каждому случаю вякает.Да тебе дай Энрике, ты, блин, его во все места будешь целовать, чтоб он у тебя играл. Не умеет он ни читать, ни писать. Вендел? Ну Вендел, да, я уже не говорю об Энрике. Такие она заявления делает. И это всё печатают!" - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".
Ранее бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская выразила удивление по поводу того, что футболист "Зенита" Вендел не умеет читать, писать и считать. Она также добавила, что при ней в "Локомотиве" все легионеры были образованными.
Смородская являлась президентом "Локомотива" с июля 2010 года по август 2016 года. В сезоне-2014/2015 "железнодорожники" стали обладателями Кубка России.