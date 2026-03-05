"Краснодар" обратился в ЭКС по расистским выкрикам фанатов ЦСКА

"Во-первых, мы подали запрос в ЭСК за разъяснениями по поводу неправомерного, по нашему мнению, удалению Джованни.
Во-вторых, мы подаём жалобу в КДК с просьбой рассмотреть оскорбления в виде расистских выкриков в адрес наших игроков с фанатской трибуны ЦСКА. Все нужные видео мы направили в ЭСК", - сказал Хашиг "Чемпионату".
Вчера, 4 марта, состоялся первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и "Краснодаром". Подопечные Фабио Челестини одержали победу со счетом 3:1. Голом за "быков" отметился правый вингер Мозес Кобнан. В составе "армейцев" мячи забили нападающий Кирилл Глебов, левый полузащитник Данил Круговой и атакующий полузащитник Матеус Алвес.
Ранее футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян заявил, что во время матча со стороны болельщиков ЦСКА были оскорбления в адрес Джона Кордобы на расовой почве.