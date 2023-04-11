- Как я отношусь к слухам о переходе Тюкавина, Дивеева и Пиняева в "Зенит"? Говорить о слухах нет смысла. Когда окно откроется, тогда можно будет говорить. Для "Зенита" тем лучше, чем меньше людей об этом знает. Если логично рассуждать, то футболисты сборной интересны любому клубу - ЦСКА, "Локомотиву" и так далее. До открытия трансферного окна это можно обсуждать сколько угодно.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" рассматривает в качестве усиления в летнее трансферное окно защитника ЦСКА Игоря Дивеева, нападающего "Динамо" Константина Тюкавина и форварда "Локомотива" Сергея Пиняева. Все эти футболисты вызываются в национальную сборную России.
"Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака уверенно лидирует в чемпионской гонке текущего розыгрыша РПЛ. Команда с берегов Невы набрала 54 очка в 22 сыгранных матчах и опережает "Ростов", идущий на второй строчке, на 9 баллов. В рамках 23-го тура чемпионата России подопечные Валерия Карпина примут на своем поле "сине-бело-голубых".
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Радимов - о трансферах Тюкавина, Дивеева и Пиняева в "Зенит": футболисты сборной интересны любому клубу
Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением касательно возможных трансферов петербуржцев этим летом.
Фото: ФК "Зенит"