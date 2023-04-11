По сведениям источника, бело-голубые получили приглашение стать последним, четвертым участником соревнования, имеющего международный статус. Турнир запланирован на стадионе "Газпром Арена" в Северной столице на конец июня – начало июля.
По итогам 22 туров чемпионата "России" московское "Динамо" делит пятую строчку в таблице РПЛ с грозненским "Ахматом". У обоих клубов по 36 набранных очков. "Зенит" с 54 очками уверенно возглавляет чемпионат России, опережая "Ростов" на девять баллов и "Спартак" на 12.
В следующем туре команда Славиши Йокановича 15 апреля примет на своем поле "Пари Нижний Новгород" Сергея Юрана, а "Зенит" днем позже в гостях сыграет с "Ростовом" Валерия Карпина.
Источник: "СЭ"
"Динамо" может выступить в международном турнире в Санкт-Петербурге с участием "Зенита", "Црвены Звезды" и "Фенербахче"
Московское "Динамо" может принять участие в международном турнире в Санкт-Петербурге вместе с "Зенитом", сербской "Црвеной Звездой" и турецким "Фенербахче".
Фото: ФК "Динамо"