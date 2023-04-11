- ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе [...] Падение игрока команды "Спартак" началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает [...]. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, VAR правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение, - высказал мнение комиссии Левников в эфире "Матч Премьер".
Рефери из Ростова Сергей Иванов наказал "Динамо" 11-метровым на 84-й минуте. По мнению ростовчанина защитник дружины Славиши Йокановича Эли Даса не по правилам боролся за позицию с хавбеком "Спартака" Романом Зобниным. На решение арбитра не повлиял даже тот факт, что сидевший на ВАР Владислав Безбородов после просмотра видеоповтором пригласил Иванова еще раз изучить эпизод. 11-метровый уверенно реализовал спартаковский центрфорвард Александр Соболев, разведя снаряд и голкипера Антона Шунина по разным углам. Итоговый счет поединка 3:3. Отметим, что это уже вторая ошибка Иванова в пользу "Спартака". Ранее в кубковом поединке с "Локомотивом" (4:2) он засчитал взятие ворота после борьбы не по правилам между Михаилом Игнатовым и Наиром Тикнизяном. По итогам 22-х туров "Спартак" и "Динамо" разделяют 6 очков. Команда Гильермо Абаскаля располагается на 3-й строчке, отставая от "Ростова" на 3 балла и от "Зенита" на 12 баллов. А "Динамо" занимает 5 место, имея в своем активе 36 очков.
Левников: ЭСК РФС единогласно признала ошибочным пенальти в ворота "Динамо" в матче со "Спартаком"
Арбитр из Ростова Сергей Иванов не должен был назначать 11-метровый в ворота "Динамо" в игре против "Спартака" (3:3).
Фото: Sport24