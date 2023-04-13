По информации источника, Сперцян отказался от возможного перехода в нидерландский "Фейеноорд" летом 2023 года. Армянский полузащитник хочет провести еще один сезон в "Краснодаре", из-за чего нидерландский клуб отказался от идеи подписания футболиста.
К Сперцяну продолжает проявлять интерес итальянская "Фиорентина", которой принадлежит российский нападающий Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за кипрский "Арис".
Источник: Sport24
Sport24: Сперцян отказал "Фейеноорду". В футболисте "Краснодара" заинтересована "Фиорентина"
Полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном интересуется итальянская "Фиорентина".
Фото: ФК "Краснодар"