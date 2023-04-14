По информации источника, агенты организации взяли допинг-пробы у восьми игроков высшего дивизиона чемпионата России. Проверке допинг-офицерами подверглись футболисты "Динамо", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Зенита", "Ростова" и "Спартака".
Тесты прошли Даниил Фомин, Александр Кутицкий, Владимир Писарский, Александр Зуев, Дмитрий Баринов, Вячеслав Караваев, Сергей Песьяков и Александр Соболев.
У Фомина три гола и три передачи в 20 матчах РПЛ. У Кутицкого ноль результативных действий в 14 играх. Оба футболиста защищают цвета "Динамо".
Писарский забил 14 голов и сделал две передачи в 20 матчах, Зуев не отметился результативными действиями в 17 встречах.
Баринов за "Локомотив" сыграл 20 матчей, забив два гола и сделав три голевые передачи.
У Караваева две передачи в 17 матчах за "Зенит".
Соболев забил девять голов и сделал семь передач в 21 матче за "Спартак".
Песьяков четыре раза сыграл на ноль в 22 играх.
Источник: ТАСС
Соболева, Баринова, Караваева и Фомина провели на допинг в марте агенты РУСАДА
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте проверило на допинг несколько игроков РПЛ.
Фото: "Чемпионат"