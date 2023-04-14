- Как объяснить такое количество пенальти Ростова? Роль личности в истории. Комличенко очень грамотно играет в штрафной. Либо он успевает сыграть в мяч, как в матчах против «"Крыльев" и "Химок", либо даже не пытается стоять на ногах, если его держат. В большинстве случаев Комличенко абсолютно легитимно зарабатывает пенальти. Нельзя говорить, что «Ростов» тащат, назначая левые пенальти в ворота его соперников, - приводит мнение Лапочкина Sports.ru.
"Ростов" после 22 туров имеет в своем активе 45 очков и располагается на 2-й строчке. Дружина Валерия Карпина имеет отставание от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. Отметим, что в текущем сезоне дончане пробили уже 14 пенальти (забито 11 из 14). Это является рекордом национального первенства. Ранее рекорд принадлежал "Крыльям Советов" и "Краснодару" (по 13 пенальти). Большинство 11-метровых заработал российский центрфорвард Николай Комличенко. Судьи 8 раз наказывали соперников пенальти за фолы против Комличенко. Это повторение европейского рекорда. Отметим, что ЭСК признала ошибочным 11-метровый за фол против Николая в поединке 8-го тура российского первенства. В следующем туре "Ростов" предстоит на своей домашней арене встретиться с "Зенитом" Сергея Семака.
Экс-арбитр РПЛ Лапочкин: нельзя говорить, что "Ростов" тащат. Комличенко очень грамотно играет в штрафной
Бывший рефери Сергей Лапочкин поделился своими соображениями по поводу количества 11-метровых, поставленных в пользу "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"