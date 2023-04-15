В эти минуты проходит поединок 23-го тура РПЛ между "Торпедо" и "Спартаком". По итогам первых 45 минут игры дружина Гильермо Абаскаля уверенно выигрывает со счетом 2:0. Голы на свой счет записали сенегальский центрфорвард Кейта Бальде и Роман Зобнин, реализовавший 11-метровый. Отметим, что арбитр встречи назначил три пенальти в ворота автозаводцев в первом тайме. Примечательно, что красно-белые реализовали всего 1. Первый пенальти не забил Бальде, пробив в перекладину. Вторую попытку не реализовал Руслан Литвинов. Его удар взял голкипер "Торпедо" Егор Бабурин.
"Спартак" не знает побед уже 5 матчей подряд. По итогам 22-х туров москвичи имеют в своем активе 42 очка и располагаются на промежуточном 4 месте. Ранее ЭСК признавала судейские ошибки в пользу "Спартака" в двух предыдущих турах.
"Спартак" пробил три пенальти в первом тайме с "Торпедо". Два не забили
Фото: ФК "Спартак"