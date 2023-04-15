- У нас еще есть игры. Вся борьба впереди. Будут матчи с ЦСКА и "Ростовом". От этих игр будет очень многое зависеть. Есть разница, какое место занять? Думаю, да. Медальки за второе место приятно получить, - приводит слова Зобнина Sport24.
Центральный хавбек "Спартака" Роман Зобнин выводит свою команду с капитанской повязкой в отсутствии Георгии Джикии. Сегодня свои голом россиянин помог красно-белому коллективу победить "Торпедо" (2:1). Футболист реализовал 11-метровый, назначенный за фол против Кейта Бальде. Всего в этом сезоне россиянин провел 34 встречи в красно-белой футболке. Зобнин записал на свой счет 5 голов и 3 ассистентских действия. Дружина Абаскаля после победы над "Торпедо" располагается на 3-й строчке, имея равное количество очков с "Ростовом". Завтра команда Карпина сыграет в "Зенитом". Напомним, что последний раз "Спартак" завоевывал серебряные медали в сезоне 2020/2021.Тогда у руля команды был немец Доменико Тедеско.
Зобнин: есть ли разница, какое место занять? Медальки за второе место приятно получить
Российский футболист "Спартака" Роман Зобнин рассказал о мотивации команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: Global Look Press