Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
16:00
УралНе начат
Оренбург
17:00
РубинНе начат

"Никому не хочется снова испытать те же ощущения". Вендел - о чемпионском настрое "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Вендел заявил, что вся команда настроена на возвращение чемпионского титула.
Фото: ФК "Зенит"
"Все очень хотят вернуть чемпионство в Санкт-Петербург. Все об этом думают. Очень неприятно было упустить чемпионство в прошлом году в последнем туре буквально из-за каких-то деталей.

Все очень переживали. И никому не хочется снова испытать те же ощущения", - сказал Вендел.

"Зенит" набрал 39 очков в первой части сезона Российской Премьер-Лиги 2025/2026 и ушел на зимнюю паузу, находясь на второй строчке в турнирной таблице. От перого места сине-бело-голубых отделяет один балл.

Напомним, в прошлом сезоне петербуржцы впервые за последние шесть лет упустили золотые медали чемпионата России, финишировав вторыми.

Источник: "Матч ТВ"

