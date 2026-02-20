"Никому не хочется снова испытать те же ощущения". Вендел - о чемпионском настрое "Зенита"

"Все очень хотят вернуть чемпионство в Санкт-Петербург. Все об этом думают. Очень неприятно было упустить чемпионство в прошлом году в последнем туре буквально из-за каких-то деталей.
Все очень переживали. И никому не хочется снова испытать те же ощущения", - сказал Вендел.
"Зенит" набрал 39 очков в первой части сезона Российской Премьер-Лиги 2025/2026 и ушел на зимнюю паузу, находясь на второй строчке в турнирной таблице. От перого места сине-бело-голубых отделяет один балл.
Напомним, в прошлом сезоне петербуржцы впервые за последние шесть лет упустили золотые медали чемпионата России, финишировав вторыми.
Источник: "Матч ТВ"