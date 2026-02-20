Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
16:00
УралНе начат
Оренбург
17:00
РубинНе начат

"Фантастика, что он в том году на сборы приехал к первому дню". Глушенков - о Венделе

Вингер "Зенита" Максим Глушенков прокомментировал опоздания на сборы команды бразильского хавбека Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
"Да, а что предъявлять ему? Человек, наверное, заплатил штраф. Ничего нового в этой истории нет. Фантастика, что он в том году на сборы приехал к первому дню.

Если ты будешь всех возить рылом на поле, то тебе никто слова не скажет - можешь месяц не приезжать, какая разница?" - сказал Глушенков.

Напомним, бразильский полузащитник "Зенита" Вендел опаздал на текущие зимние уччебно-тренировочные сборы команды. В клубе сообщили, что игрок будет оштрафован на солидную сумму. В прессе называлась цифра в 62 миллиона рублей.

В этом сезоне 28-летний Вендел забил один гол и отдал три результативные передачи в 16 матчах за сине-бело-голубых в чемпоинате и Кубке России.

Источник: "РБ Спорт"

