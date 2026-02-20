"Фантастика, что он в том году на сборы приехал к первому дню". Глушенков - о Венделе

Если ты будешь всех возить рылом на поле, то тебе никто слова не скажет - можешь месяц не приезжать, какая разница?" - сказал Глушенков.
Напомним, бразильский полузащитник "Зенита" Вендел опаздал на текущие зимние уччебно-тренировочные сборы команды. В клубе сообщили, что игрок будет оштрафован на солидную сумму. В прессе называлась цифра в 62 миллиона рублей.
В этом сезоне 28-летний Вендел забил один гол и отдал три результативные передачи в 16 матчах за сине-бело-голубых в чемпоинате и Кубке России.
Источник: "РБ Спорт"