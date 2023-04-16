– Если честно, даже не слышал об этом. Я абсолютно далек от этих слухов. В команде нет таких разговоров. Мы работаем и понимаем, что тренер требует. Каждую неделю разбираем свои ошибки и двигаемся дальше, – приводит слова Шунина Sport24.
Накануне "Динамо" в родных стенах одержало волевую победу над "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:1. Хозяева уступали вплоть до 79-й минуты встречи, но затем усилиями Гладышева, Фомина и Смолова сумели перевернуть ход встречи и вырвать важные три очка.
Этот результат позволил команда Славиши Йокановича прервать череду неудач и единолично закрепиться на пятой строчке в таблице с 39 очками. Впрочем, сместить бело-голубых с этой позиции может "Ахмат", который в эти минуты начинает свою игру в Воронеже против местного "Факела".
Шунин – о возможном увольнении Йокановича: в команде нет таких разговоров. Мы работаем и понимаем, что тренер требует
Голкипер "Динамо" Антон Шунин признался, что в команде не обсуждают информацию о возможной отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"